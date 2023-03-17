Стерлинг назвал сумму, за которую будет готов рассмотреть возможность боя с Двалишвили

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о потенциальном поединке со своим приятелем, грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.
«Это его бизнес [Даны Уайта], и я осознаю, что он постарается организовать бои, которые хотят видеть болельщики. Я понимаю, что фанаты хотели бы посмотреть этот бой. Но знаете, Мераб — отличный парень. Он бы последнюю рубашку отдал ради друга. Такой он человек. И что, вот так взять и перечеркнуть наши отношения за 500 тысяч?
Обсуждали ли мы с Мерабом возможность проведения боя друг с другом? Нет, мы никогда не говорили об этом. Драться за такие деньги просто не имеет смысла. Но вот если бы мы говорили о деньгах, которые крутятся в НФЛ. Парни там могут зарабатывать 50 миллионов долларов за сезон или два. Это может изменить жизнь. Такие деньги могли бы обеспечить нас финансово на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Стерлинга MMA News со ссылкой на его выступление на канале My Mom's Basement with Robbie Fox в YouTube.
Малыхин ответил на угрозы Двалишвили:
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