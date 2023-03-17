Артём Резников заявил о возможном бое в боксе. Соперником может стать Исмаилов

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников рассказал о своём потенциально будущем поединке по правилам профессионального бокса с известным российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.

«Этот бой вполне реален, так как у меня не то что предложение было, а есть менеджер с России, который подал мне эту идею, и говорит, что вполне возможно её реализовать. Тем более у нас с Магомедом есть история: я вызывал его на бой, хотели организовать схватку. А теперь, видя, как он побеждает в боксе, я решил бросить ему вызов в этом виде спорта.

В рамках какого мероприятия мог бы состояться этот бой, не знаю. Будут разговаривать и с Hardcore, и с RCC. Думаю, этот поединок будет интересен многим. Насчёт сроков: у меня 16 июня бой с Вартаняном, вот только после этого. Перед ним не хочу распыляться на другие какие-то соревнования. Примерно — август, сентябрь, октябрь буду готов», — приводит слова Резникова Legalbet.Kz.

Новость по теме Появилась статистика боксёрского поединка между Исмаиловым и Штырковым

Мага Исмаилов устроил на тренировке шоу с нокдаунами