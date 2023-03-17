Артём Резников заявил о возможном бое в боксе. Соперником может стать Исмаилов

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников рассказал о своём потенциально будущем поединке по правилам профессионального бокса с известным российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.
«Этот бой вполне реален, так как у меня не то что предложение было, а есть менеджер с России, который подал мне эту идею, и говорит, что вполне возможно её реализовать. Тем более у нас с Магомедом есть история: я вызывал его на бой, хотели организовать схватку. А теперь, видя, как он побеждает в боксе, я решил бросить ему вызов в этом виде спорта.
В рамках какого мероприятия мог бы состояться этот бой, не знаю. Будут разговаривать и с Hardcore, и с RCC. Думаю, этот поединок будет интересен многим. Насчёт сроков: у меня 16 июня бой с Вартаняном, вот только после этого. Перед ним не хочу распыляться на другие какие-то соревнования. Примерно — август, сентябрь, октябрь буду готов», — приводит слова Резникова Legalbet.Kz.
Мага Исмаилов устроил на тренировке шоу с нокдаунами
- 17 марта 2023
-
14:08
-
13:56
-
13:24
-
12:59
-
12:46
-
12:34
-
11:57
-
11:42
-
10:02
-
09:15
-
00:52
-
00:15
- 16 марта 2023
-
23:47
-
22:57
-
22:47
-
22:27
-
22:11
-
21:27
-
21:15
-
20:45
-
20:26
-
19:20
-
19:09
-
18:31
-
18:15
-
17:32
-
17:18
-
16:45
-
16:39
-
16:20
-
15:57
-
15:41
-
15:30
-
14:49
-
14:35