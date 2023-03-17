UFC 286: Усман и Эдвардс показали одинаковый вес, все результаты взвешивания

В ночь с 18 на 19 марта мск в Лондоне состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 286, в главном событии которого поединок проведут американец Камару Усман и представитель Великобритании Леон Эдвардс. Бойцы поспорят за титул в полусреднем весе (до 77 кг). В соглавном бою встретятся Рафаэль Физиев и Джастин Гэтжи. Сегодня, 17 марта, состоялась церемония взвешивания всех участников UFC 286. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания бойцов.
Результаты взвешивания бойцов UFC 286:
Главный кард:
Титульный бой в полусреднем весе: Леон Эдвардс (77,11 кг) vs Камару Усман (77,11 кг)
Лёгкий вес: Джастин Гэтжи (70,76 кг) vs Рафаэль Физиев (70,76 кг)
Полусредний вес: Гуннар Нельсон (77,11 кг) vs Брайан Барберена (77,56 кг)
Женский наилегчайший вес: Дженнифер Майа (56,69 кг) vs Кейси О'Нилл (56,69 кг)
Средний вес: Марвин Веттори (84,14 кг) vs Роман Долидзе (84,36 кг)
Прелимы:
Полулёгкий вес: Джек Шор (66,22 кг) vs Макван Амирхани (66,22 кг)
Лёгкий вес: Крис Данкан (70,76 кг) vs Омар Моралес (70,76 кг)
Лёгкий вес: Сэм Паттерсон (70,53 кг) vs Янал Ашмоз (70,3 кг)
Наилегчайший вес: Мухаммад Мокаев (57,15 кг) vs Джафэл Фильо (56,92 кг)
Ранние прелимы:
Полулёгкий вес: Лерон Мёрфи (65,99 кг) vs Габриэль Сантос (65,99 кг)
Средний вес: Кристиан Данкан (84,14 кг) vs Душко Тодорович (84,36 кг)
Наилегчайший вес: Джейк Хадли (57,15 кг) vs Малколм Гордон (58,74 кг)*
Женский наилегчайший вес: Джоанн Вуд (57,15 кг) vs Луана Каролина (57,15 кг)
Лёгкий вес: Джай Герберт (70,76 кг) vs Людовит Клайн (70,76 кг)
Женский наилегчайший вес: Джулиана Миллер (56,92 кг) vs Вероника Харди (56,92 кг).
* Малколм Гордон не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит % от гонорара в пользу соперника.
** Колби Ковингтон, страховавший главный бой вечера, успешно уложился в лимит полусреднего веса, показав на весах 77,11 кг.
Права на видео принадлежат UFC. Видеозапись можно посмотреть в телегам-канале UFC Russia.
Права на видео принадлежат UFC. Видеозапись можно посмотреть в телегам-канале UFC Russia.
Новость дополняется.
- 17 марта 2023
-
14:08
-
13:56
-
13:24
-
12:59
-
12:46
-
12:34
-
11:57
-
11:42
-
10:02
-
09:15
-
00:52
-
00:15
- 16 марта 2023
-
23:47
-
22:57
-
22:47
-
22:27
-
22:11
-
21:27
-
21:15
-
20:45
-
20:26
-
19:20
-
19:09
-
18:31
-
18:15
-
17:32
-
17:18
-
16:45
-
16:39
-
16:20
-
15:57
-
15:41
-
15:30
-
14:49
-
14:35