UFC 286: Усман и Эдвардс показали одинаковый вес, все результаты взвешивания

В ночь с 18 на 19 марта мск в Лондоне состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 286, в главном событии которого поединок проведут американец Камару Усман и представитель Великобритании Леон Эдвардс. Бойцы поспорят за титул в полусреднем весе (до 77 кг). В соглавном бою встретятся Рафаэль Физиев и Джастин Гэтжи. Сегодня, 17 марта, состоялась церемония взвешивания всех участников UFC 286. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания бойцов.

Результаты взвешивания бойцов UFC 286:

Главный кард:

Титульный бой в полусреднем весе: Леон Эдвардс (77,11 кг) vs Камару Усман (77,11 кг)

Лёгкий вес: Джастин Гэтжи (70,76 кг) vs Рафаэль Физиев (70,76 кг)

Полусредний вес: Гуннар Нельсон (77,11 кг) vs Брайан Барберена (77,56 кг)

Женский наилегчайший вес: Дженнифер Майа (56,69 кг) vs Кейси О'Нилл (56,69 кг)

Средний вес: Марвин Веттори (84,14 кг) vs Роман Долидзе (84,36 кг)

Прелимы:

Полулёгкий вес: Джек Шор (66,22 кг) vs Макван Амирхани (66,22 кг)

Лёгкий вес: Крис Данкан (70,76 кг) vs Омар Моралес (70,76 кг)

Лёгкий вес: Сэм Паттерсон (70,53 кг) vs Янал Ашмоз (70,3 кг)

Наилегчайший вес: Мухаммад Мокаев (57,15 кг) vs Джафэл Фильо (56,92 кг)

Ранние прелимы:

Полулёгкий вес: Лерон Мёрфи (65,99 кг) vs Габриэль Сантос (65,99 кг)

Средний вес: Кристиан Данкан (84,14 кг) vs Душко Тодорович (84,36 кг)

Наилегчайший вес: Джейк Хадли (57,15 кг) vs Малколм Гордон (58,74 кг)*

Женский наилегчайший вес: Джоанн Вуд (57,15 кг) vs Луана Каролина (57,15 кг)

Лёгкий вес: Джай Герберт (70,76 кг) vs Людовит Клайн (70,76 кг)

Женский наилегчайший вес: Джулиана Миллер (56,92 кг) vs Вероника Харди (56,92 кг).

* Малколм Гордон не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит % от гонорара в пользу соперника.

** Колби Ковингтон, страховавший главный бой вечера, успешно уложился в лимит полусреднего веса, показав на весах 77,11 кг.

Права на видео принадлежат UFC. Видеозапись можно посмотреть в телегам-канале UFC Russia.

Права на видео принадлежат UFC. Видеозапись можно посмотреть в телегам-канале UFC Russia.

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