Абдель-Азиз: когда Эдвардс праздновал победу, Усман через час начал готовиться к этому бою

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказался о предстоящем поединке между американцем Камару Усманом и представителем Великобритании Леоном Эдвардсом. Он состоится в ночь с 18 на 19 марта мск в Лондоне на турнире UFC 286. Бойцы поспорят за титул в полусреднем весе (до 77 кг).

«Ещё в августе, когда они праздновали свою победу, подготовка к тому, чтобы вернуть всё, началась спустя час после боя. В Лондоне будет великолепное шоу», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Усман и Эдвардс сразятся друг с другом уже в третий раз. В первом поединке, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей добыл Усман. В реванше, который прошёл на UFC 278 в августе 2022 года, Эдвардс одержал победу нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: