Леон Эдвардс — Камару Усман: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 18 на 19 марта мск в Лондоне пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 285, в главном событии которого сразятся представитель США Камару Усманом и спортсмен из Великобритании Леон Эдвардс.

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Кроме того, посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу. Начало бойцовского вечера — в 20:00 по московскому времени. Основной кард стартует примерно в 00:00 мск. Главный бой турнира начнётся приблизительно 02:00 мск.

Напомним, предстоящий поединок между Усманом и Эдвардсом станет их третьим противостоянием. В первом бою, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей добыл Усман. В реванше, который прошёл на UFC 278 в августе 2022 года, Эдвардс одержал победу нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: