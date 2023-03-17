Россиянка Шамонова единогласным решением победила колумбийку Солано на женском ЧМ в Индии

Сегодня, 17 марта, проводится второй соревновательный день женского чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в Нью-Дели (Индия). Россиянка Анастасия Шамонова встречалась со спортсменкой из Колумбии Каролиной Солано. Девушки выступают в весовой категории до 75 кг. Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Шамоновой единогласным решением судей.

Посмотреть видеозапись можно в телеграм-канале Федерации бокса России. Права на видеозапись принадлежат IBA.

Вчера, 16 марта, другая россиянка, Анна Аэдма, уступила представительнице Австралии Моник Сураки.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта. Национальная команда России принимает участие в турнире с национальной символикой.