Рахмонов раскрыл, о чём говорил на встрече с Даной Уайтом в его офисе

Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов поделился подробностями встречи с президентом UFC Даной Уайтом. Она произошла после его победы в поединке с представителем США Джеффом Нилом. Бой проходил на турнире UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе.
«Мне позвонил мой менеджер. Говорит: «С тобой хочет встреться Дана Уайт, поговорить. Типа твой бой ему очень сильно понравился. Есть планы обсудить новый контракт». Встретились, пообщались, и всё», — сказал Рахмонов на канале «Вестник ММА» в YouTube.
Напомним, Рахмонова победил Нила сабмишеном в третьем раунде. На счету 28-летнего Шавката 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 17 побед в них. Рекорд казахстанца в промоушене Даны Уайта — 5-0. В UFC он выступает с 2020 года.
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:
- 17 марта 2023
-
14:46
-
14:08
-
13:56
-
13:24
-
12:59
-
12:46
-
12:34
-
11:57
-
11:42
-
10:02
-
09:15
-
00:52
-
00:15
- 16 марта 2023
-
23:47
-
22:57
-
22:47
-
22:27
-
22:11
-
21:27
-
21:15
-
20:45
-
20:26
-
19:20
-
19:09
-
18:31
-
18:15
-
17:32
-
17:18
-
16:45
-
16:39
-
16:20
-
15:57
-
15:41
-
15:30
-
14:49