Рахмонов раскрыл, о чём говорил на встрече с Даной Уайтом в его офисе

Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов поделился подробностями встречи с президентом UFC Даной Уайтом. Она произошла после его победы в поединке с представителем США Джеффом Нилом. Бой проходил на турнире UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе.

«Мне позвонил мой менеджер. Говорит: «С тобой хочет встреться Дана Уайт, поговорить. Типа твой бой ему очень сильно понравился. Есть планы обсудить новый контракт». Встретились, пообщались, и всё», — сказал Рахмонов на канале «Вестник ММА» в YouTube.

Напомним, Рахмонова победил Нила сабмишеном в третьем раунде. На счету 28-летнего Шавката 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 17 побед в них. Рекорд казахстанца в промоушене Даны Уайта — 5-0. В UFC он выступает с 2020 года.

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