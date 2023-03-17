Исмаилов: не думал, что найдётся голова, которая сможет потягаться с моей. Но она нашлась

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о поединке с соотечественником Иваном Штырковым.
«Столкновение головами частенько случается в моих противостояниях. Обычно ущерб получает мой оппонент, это всё, естественно, не намеренно. Никогда не думал, что найдётся голова, которая сможет потягаться с моей. Но она нашлась. Высылаю пламенный респект голове Ивана Штыркова», — написал Исмаилов.
Напомним, бой Штыркова и Исмаилова состоялся 7 марта в Екатеринбурге в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Поединок продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей. Магомед и Иван уже встречались ранее. Их первое противостояние прошло по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года. Победу в нём добыл Исмаилов.
«Где пюрешка, Мага?» Штырков подшутил над Исмаиловым:
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