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Исмаилов: не думал, что найдётся голова, которая сможет потягаться с моей. Но она нашлась

Исмаилов: не думал, что найдётся голова, которая сможет потягаться с моей. Но она нашлась
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о поединке с соотечественником Иваном Штырковым.

«Столкновение головами частенько случается в моих противостояниях. Обычно ущерб получает мой оппонент, это всё, естественно, не намеренно. Никогда не думал, что найдётся голова, которая сможет потягаться с моей. Но она нашлась. Высылаю пламенный респект голове Ивана Штыркова», — написал Исмаилов.

Напомним, бой Штыркова и Исмаилова состоялся 7 марта в Екатеринбурге в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Поединок продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей. Магомед и Иван уже встречались ранее. Их первое противостояние прошло по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года. Победу в нём добыл Исмаилов.

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