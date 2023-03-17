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Камару Усман и Леон Эдвардс готовы провести титульный бой с Конором Макгрегором

Камару Усман и Леон Эдвардс готовы провести титульный бой с Конором Макгрегором
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Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс и экс-обладатель титула Камару Усман готовы подраться с Конором Макгрегором в случае победы на UFC 286.

Ранее ирландский боец выразил желание провести титульный поединок в полусредней весовой категории.

«Как король я принимаю любые вызовы. Так что титульный бой может получить тот, кто хочет», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

«Я всегда говорил, что не против. Так что если получится, то окей», — согласился Усман.

Трилогия между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом пройдёт в рамках главного события турнира по смешанным единоборствам UFC 286, который пройдёт 18 марта в Лондоне. В их предыдущем поединке нокаутом в пятом раунде выиграл Эдвардс.

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