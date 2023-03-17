«Твоё время, братуха». Ян обратился к Физиеву перед боем с Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к своему одноклубнику Рафаэлю Физиеву, которому в ближайшие выходные предстоит поединок с Джастином Гэтжи.
«Твоё время, братуха», — написал Ян на своей странице в социальных сетях, обратившись к Физиеву.
Фото: Социальные сети Петра Яна
Рафаэль Физиев проведёт бой с Джастином Гэтжи 18 марта на UFC 286 в Лондоне. Поединок станет соглавным событием турнира.
Рафаэль Физиев свой последний бой провёл в июле прошлого года с Рафаэлем дос Аньосом и нокаутировал соперника в пятом раунде. Всего у бойца 12 побед в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.
Джастин Гэтжи в мае прошлого года проиграл удушающим приёмом Чарльзу Оливейре. Всего у американского бойца 23 победы и четыре поражения.
- 17 марта 2023
-
18:28
-
17:45
-
17:24
-
16:31
-
15:50
-
14:46
-
14:08
-
13:56
-
13:24
-
12:59
-
12:46
-
12:34
-
11:57
-
11:42
-
10:02
-
09:15
-
00:52
-
00:15
- 16 марта 2023
-
23:47
-
22:57
-
22:47
-
22:27
-
22:11
-
21:27
-
21:15
-
20:45
-
20:26
-
19:20
-
19:09
-
18:31
-
18:15
-
17:32
-
17:18
-
16:45
-
16:39