«Твоё время, братуха». Ян обратился к Физиеву перед боем с Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к своему одноклубнику Рафаэлю Физиеву, которому в ближайшие выходные предстоит поединок с Джастином Гэтжи.

«Твоё время, братуха», — написал Ян на своей странице в социальных сетях, обратившись к Физиеву.

Фото: Социальные сети Петра Яна

Рафаэль Физиев проведёт бой с Джастином Гэтжи 18 марта на UFC 286 в Лондоне. Поединок станет соглавным событием турнира.

Рафаэль Физиев свой последний бой провёл в июле прошлого года с Рафаэлем дос Аньосом и нокаутировал соперника в пятом раунде. Всего у бойца 12 побед в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.

Джастин Гэтжи в мае прошлого года проиграл удушающим приёмом Чарльзу Оливейре. Всего у американского бойца 23 победы и четыре поражения.