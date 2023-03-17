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«Твоё время, братуха». Ян обратился к Физиеву перед боем с Гэтжи

«Твоё время, братуха». Ян обратился к Физиеву перед боем с Гэтжи
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к своему одноклубнику Рафаэлю Физиеву, которому в ближайшие выходные предстоит поединок с Джастином Гэтжи.

«Твоё время, братуха», — написал Ян на своей странице в социальных сетях, обратившись к Физиеву.

Фото: Социальные сети Петра Яна

Рафаэль Физиев проведёт бой с Джастином Гэтжи 18 марта на UFC 286 в Лондоне. Поединок станет соглавным событием турнира.

Рафаэль Физиев свой последний бой провёл в июле прошлого года с Рафаэлем дос Аньосом и нокаутировал соперника в пятом раунде. Всего у бойца 12 побед в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.

Джастин Гэтжи в мае прошлого года проиграл удушающим приёмом Чарльзу Оливейре. Всего у американского бойца 23 победы и четыре поражения.

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