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Шон О’Мэлли заявил, что летом проведёт титульный поединок в UFC

Шон О’Мэлли заявил, что летом проведёт титульный поединок в UFC
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Американский боец смешанных единоборств, второй номер легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли сообщил, что летом получит титульный поединок.

«Я буду драться за титул в июле», — написал О’Мэлли на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 6 мая на турнире UFC 288 действующий чемпион легчайшего веса Алджамейн Стерлинг проведёт очередную защиту титула в поединке с бывшим двойным чемпионом промоушена Генри Сехудо.

Шон О’Мэлли свой последний поединок провёл в октябре на турнире UFC 280. Американский боец одержал победу раздельным решением судей над россиянином Петром Яном.

Всего в активе Шона О’Мэлли 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и одно поражение. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.

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