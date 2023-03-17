Шон О’Мэлли заявил, что летом проведёт титульный поединок в UFC
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств, второй номер легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли сообщил, что летом получит титульный поединок.
«Я буду драться за титул в июле», — написал О’Мэлли на своей странице в социальных сетях.
Напомним, 6 мая на турнире UFC 288 действующий чемпион легчайшего веса Алджамейн Стерлинг проведёт очередную защиту титула в поединке с бывшим двойным чемпионом промоушена Генри Сехудо.
Шон О’Мэлли свой последний поединок провёл в октябре на турнире UFC 280. Американский боец одержал победу раздельным решением судей над россиянином Петром Яном.
Всего в активе Шона О’Мэлли 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и одно поражение. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.
Новость по темеШон О'Мэлли: мне было искренне жаль Петра Яна
Комментарии
- 17 марта 2023
-
19:37
-
19:23
-
18:50
-
18:28
-
17:45
-
17:24
-
16:31
-
15:50
-
14:46
-
14:08
-
13:56
-
13:24
-
12:59
-
12:46
-
12:34
-
11:57
-
11:42
-
10:02
-
09:15
-
00:52
-
00:15
- 16 марта 2023
-
23:47
-
22:57
-
22:47
-
22:27
-
22:11
-
21:27
-
21:15
-
20:45
-
20:26
-
19:20
-
19:09
-
18:31
-
18:15
-
17:32
Партнерский контент