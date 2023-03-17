«Какие будут оправдания после хед-кика?» Усман и Эдвардс поспорили на пресс-конференции

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Леон Эдвардс и его соперник, экс-обладатель титула Камару Усман устроили перепалку во время пресс-конференции.
«Какое у тебя оправдание на наш первый бой?» — задал вопрос Усман.
«А какие будут оправдания на хед-кик, который ты поймал?» — ответил Эдвардс.
«Мои руки были опущены, никаких оправданий, это была прекрасная техника. Я опустил руки, и ты попал. А какое оправдание у тебя на первый бой, какое оправдание на то, что я три раунда разбивал твою голову? Даже с угла тебе кричали, чтобы ты собрался», — продолжил Усман.
«Я не понёс урон, не было ни одной царапины. Всё, что ты делал, — просто махал руками», — отреагировал Леон.
Бой Камару Усмана и Леона Эдвардса пройдёт на турнире UFC 286, который состоится в Лондоне 18 марта.
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