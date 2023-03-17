Камару Усман: я экстраординарный человек и покажу это Эдвардсу в субботу

Американский боец нигерийского происхождения, бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о предстоящем титульном поединке с Леоном Эдвардсом и вспомнил предыдущий бой с британцем.

«Не думаю, что тогда я допустил ошибку. Нет, не скажу, что это просто ошибка. Но это был урок для нас. Я всё это проработал, мы устранили проблемы. Теперь мы на коне и готовы вернуть величие. Эдвардс — обычный человек. Он говорит как обыкновенный человек. Но зато я необычный, экстраординарный человек, и я это покажу в субботу», — сказал Усман на пресс-конференции.

Третий поединок между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 286, который состоится в Лондоне 18 марта.