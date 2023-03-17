Камару Усман: я экстраординарный человек и покажу это Эдвардсу в субботу
Поделиться
Американский боец нигерийского происхождения, бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о предстоящем титульном поединке с Леоном Эдвардсом и вспомнил предыдущий бой с британцем.
«Не думаю, что тогда я допустил ошибку. Нет, не скажу, что это просто ошибка. Но это был урок для нас. Я всё это проработал, мы устранили проблемы. Теперь мы на коне и готовы вернуть величие. Эдвардс — обычный человек. Он говорит как обыкновенный человек. Но зато я необычный, экстраординарный человек, и я это покажу в субботу», — сказал Усман на пресс-конференции.
Третий поединок между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 286, который состоится в Лондоне 18 марта.
Комментарии
- 17 марта 2023
-
21:39
-
20:35
-
20:19
-
19:37
-
19:23
-
18:50
-
18:28
-
17:45
-
17:24
-
16:31
-
15:50
-
14:46
-
14:08
-
13:56
-
13:24
-
12:59
-
12:46
-
12:34
-
11:57
-
11:42
-
10:02
-
09:15
-
00:52
-
00:15
- 16 марта 2023
-
23:47
-
22:57
-
22:47
-
22:27
-
22:11
-
21:27
-
21:15
-
20:45
-
20:26
-
19:20
-
19:09
Партнерский контент