Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи: жду, что наш бой с Физиевым сорвёт крышу с этой чёртовой арены

Гэтжи: жду, что наш бой с Физиевым сорвёт крышу с этой чёртовой арены
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Рафаэлем Физиевым.

«Я жду, что наш бой сорвёт крышу с этой чёртовой арены. Мы устроим для вас шоу. Физиев — идеальный партнёр для этого. Когда выхожу в октагон, то мечтаю именно о таком сопернике. Жду не дождусь боя. Мы с тренером подготовили план и будем всё контролировать. Мы будем контролировать и темп боя, и то, где он проходит. Буду наносить урон, как и всегда. Я всегда выхожу и пробиваю своего соперника, вне зависимости от того, насколько элитный боец против меня», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.

Бой Джастина Гэтжи и Рафаэля Физиева станет соглавным событием турнира UFC 286.

Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев. Элитный ударник из Киргизии затянет с финалом Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев. Элитный ударник из Киргизии затянет с финалом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023