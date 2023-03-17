Гэтжи: жду, что наш бой с Физиевым сорвёт крышу с этой чёртовой арены
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Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Рафаэлем Физиевым.
«Я жду, что наш бой сорвёт крышу с этой чёртовой арены. Мы устроим для вас шоу. Физиев — идеальный партнёр для этого. Когда выхожу в октагон, то мечтаю именно о таком сопернике. Жду не дождусь боя. Мы с тренером подготовили план и будем всё контролировать. Мы будем контролировать и темп боя, и то, где он проходит. Буду наносить урон, как и всегда. Я всегда выхожу и пробиваю своего соперника, вне зависимости от того, насколько элитный боец против меня», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.
Бой Джастина Гэтжи и Рафаэля Физиева станет соглавным событием турнира UFC 286.
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