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Адесанья считает, что Мокаев обязательно станет чемпионом UFC

Адесанья считает, что Мокаев обязательно станет чемпионом UFC
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья оценил перспективы британского бойца дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева.

«Буду следить за Мокаевым. Менеджер Тим Симпсон постоянно говорил мне о нём, говорил, что он особенный боец. Я видел его бой с Дёрденом. Это было, когда он, кажется, выбросил удар коленом в полёте, потом он запер его на гильотину. То, как он атакует, его борьба… У него действительно отличная борьба. Это перспективный боец, он станет чемпионом, он и сам говорит об этом, и Тим тоже мне говорит, что Мокаев станет чемпионом», — приводит слова Адесаньи BJPenn.

Мухаммад Мокаев располагается на 12-м месте в рейтинге наилегчайшего веса. На турнире UFC 286 он проведёт бой с Жафелом Фильо.

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