Канело Альварес: моя цель — реванш с Биволом

Мексиканский боксёр Сауль Альварес заявил, что главная его цель на 2023 год это реванш с россиянином Дмитрием Биволом. В мае прошлого года Альварес проиграл Биволу по очкам.
«Все знают, что моя цель — реванш с Биволом, но посмотрим. Сначала нужно пройти ближайший поединок, а потом уже начинать говорить о бое с Биволом.
Сейчас все говорят то же самое, что и перед боем с Биволом в прошлом году — что я должен выйти победителем. Но в боксе никогда нельзя загадывать наперёд. Предполагается, что победа будет за мной, но ты никогда не знаешь наверняка. Моя задача — тренироваться по полной и не быть самоуверенным.
Реванш будет в полутяжёлом весе, потому что я чувствую, что должен сделать это на таких условиях», — приводит слова мексиканца vRINGE, основываясь на его интервью Fight Hub TV.
Ближайший бой Канело пройдёт на его родине, в Мексике 6 мая против британского боксёра Джона Райдера.
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