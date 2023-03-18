АСА 154: все результаты турнира

17 марта в Краснодаре прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 154, главным событием которого стал поединок Евгения Гончарова и Алихана Вахаева.

«Чемпионат» предполагает ознакомиться со всеми результатами турнира:

Евгений Гончаров победил Алихана Вахаева единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом, а также вышел в 1/2 Гран-При в тяжёлом весе;

Олег Борисов победил Рустама Керимова раздельным решением (48-47, 46-49, 48-47, 46-49, 48-47) и защитил титул, а также вышел в 1/2 Гран-При в легчайшем весе;

Мухамед Коков победил Хакрана Диаса единогласным решением (50-45, 50-45, 50-44, 50-44, 50-45) и стал временным чемпионом в легком весе;

Альберт Туменов победил Алтынбека Мамашова единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45, 50-45, 49-46) и вышел в 1/2 Гран-При в полусреднем весе;

Алексей Полпудников победил Абдул-Рахмана Дудаева техническим нокаутом (Раунд 5) и вышел в 1/2 Гран-При в полулёгком весе;

Кирилл Корнилов победил Салимгерея Расулова единогласным решением (50-45, 50-45, 49-46, 49-46, 49-46) и вышел в 1/2 Гран-При в тяжёлом весе;

Леонардо Силва победил Мурата Гугова нокаутом (Раунд 1) и вышел в 1/2 Гран-При в полутяжёлом весе;

Дауд Шайхаев победил Али Багова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28)

Устармагомед Гаджидаудов победил Лом-Али Нальгиева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Халид Сатуев победил Байзета Хатхоху техническим нокаутом (Раунд 1);

Якуб Сулейманов победил Ренато Гомеса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28, 30-27, 29-28);

Астемир Нагоев победил Чингиза Мансурова техническим нокаутом (Раунд 3).