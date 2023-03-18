АСА 154: все результаты турнира

17 марта в Краснодаре прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 154, главным событием которого стал поединок Евгения Гончарова и Алихана Вахаева.
«Чемпионат» предполагает ознакомиться со всеми результатами турнира:
Евгений Гончаров победил Алихана Вахаева единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом, а также вышел в 1/2 Гран-При в тяжёлом весе;
Олег Борисов победил Рустама Керимова раздельным решением (48-47, 46-49, 48-47, 46-49, 48-47) и защитил титул, а также вышел в 1/2 Гран-При в легчайшем весе;
Мухамед Коков победил Хакрана Диаса единогласным решением (50-45, 50-45, 50-44, 50-44, 50-45) и стал временным чемпионом в легком весе;
Альберт Туменов победил Алтынбека Мамашова единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45, 50-45, 49-46) и вышел в 1/2 Гран-При в полусреднем весе;
Алексей Полпудников победил Абдул-Рахмана Дудаева техническим нокаутом (Раунд 5) и вышел в 1/2 Гран-При в полулёгком весе;
Кирилл Корнилов победил Салимгерея Расулова единогласным решением (50-45, 50-45, 49-46, 49-46, 49-46) и вышел в 1/2 Гран-При в тяжёлом весе;
Леонардо Силва победил Мурата Гугова нокаутом (Раунд 1) и вышел в 1/2 Гран-При в полутяжёлом весе;
Дауд Шайхаев победил Али Багова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28)
Устармагомед Гаджидаудов победил Лом-Али Нальгиева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Халид Сатуев победил Байзета Хатхоху техническим нокаутом (Раунд 1);
Якуб Сулейманов победил Ренато Гомеса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28, 30-27, 29-28);
Астемир Нагоев победил Чингиза Мансурова техническим нокаутом (Раунд 3).
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