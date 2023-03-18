Тренер Волкановски дал прогноз на бой Гэтжи и Физиева

Фрэнк Хикман, тренер чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски, поделился мнением о предстоящем поединке Джастина Гэтжи с Рафаэлем Физиевым.
«Если Джастин захочет бороться, то Рафаэль более чем способен справиться с этой ситуацией — и в защите, и в атаке. Физиев — полноценный боец ММА. Он не просто хорош в ударах, он хорош и в борьбе. Я видел, как он останавливал тейкдауны и как он сам проводил их. Так что угроза от него всегда есть. Но в бою ММА нужно быть готовым ко всему.
Полагаю, Физиев будет диктовать ход этого боя. Очевидно, в стойке ему комфортнее. Рафаэлю нужно просто выйти, нащупать дистанцию и комфортно вести бой. А затем бойцовский IQ Физиева скажется, и для Джастина это может быть очень долгая ночь», — цитирует тренера MMAJunkie.
Бой Физиева и Гэтжи пройдёт 18 марта в рамках турнира UFC 286 в Лондоне.
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