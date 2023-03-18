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Дана Уайт: от кого прятаться Миочичу? Не думаю, что он избегает боя с Джонсом

Дана Уайт: от кого прятаться Миочичу? Не думаю, что он избегает боя с Джонсом
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Президент американского промоушена UFC Дана Уайт высказался о предстоящем поединке между действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-обладателем титула Стипе Миочичем.

Ранее Джонс заявил, что Миочич на протяжении всего 2022 года избегал поединка с ним.

«Стипе никогда ни от кого не прятался. Этот парень считается если не величайшим, то одним из величайших тяжеловесов всех времён. Не думаю, что он пытается избежать боя. Стипе боролся всю жизнь. От кого ему прятаться? Всё логично, бой с Джоном Джонсом будет одним из самых больших поединков в его карьере», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Ожидается, что титульный поединок Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит турнир UFC 290 в июле.

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