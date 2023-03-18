«Полный газ». Пётр Ян обратился к Мокаеву перед UFC 286

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к британцу дагестанского происхождения Мухаммаду Мокаеву перед турниром UFC 286.

«Полный газ», — написал Ян на своей странице в социальных сетях, отметив Мокаева.

Фото: Социальные сети Петра Яна

Мухаммад Мокаев на турнире по смешанным единоборствам UFC 286, который будет проведён в Лондоне 18 марта, встретится с бразильским бойцом Жафелом Фильо. Бой пройдёт в предварительном карде соревнований.

Мухаммад Мокаев — непобеждённый боец ММА. В своём последнем поединке в октябре прошлого года он выиграл у канадца Малкольма Гордона болевым приёмом. Всего у Мокаева девять побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения. В UFC его рекорд 3-0.