Стало известно, сколько заработал Усман Нурмагомедов за победу на Bellator 292

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов заработал $ 150 тысяч за победу над Бенсоном Хендерсоном на турнире Bellator 292, сообщает BJPenn.

По информации источника, это был гарантированный гонорар российского бойца без бонусов за победу. Его соперник, Бенсон Хендерсон, также получил $ 150 тысяч. Это была первая защита титула Усманои Нурмагомедовым. Он выиграл удушающим приёмом в первом раунде.

Александр Шаблий тоже заработал $ 150 тысяч. Российский боец получил фиксированные $ 75 тысяч и столько же бонусами за победу над Тофиком Мусаевым, который, в свою очередь, получил $ 65 тысяч.

Ещё один российский боец Валентин Молдавский, проигравший Линтону Васселлу, заработал $ 75 тысяч.