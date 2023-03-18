Менеджер Усика: если бой с Фьюри не состоится 29 апреля, у нас будет другой соперник

Эгис Климас, менеджер украинского боксёра Александра Усика, высказался о переговорах с британцем Тайсоном Фьюри о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Если этот бой и состоится, то только 29 апреля. Или его просто отменят и мы переключимся на обязательного претендента. Top Rank начал участвовать в переговорах, и они по-прежнему обращаются с Усиком так же, как поступали с другими соперниками Фьюри — Чисорой и Уайтом. Они ведут себя так, будто это обычный бой Фьюри и всё должно быть по их правилам», — приводит слова Климаса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что бойцы договорились о проведении поединка в Лондоне 29 апреля. При этом Фьюри получит 70% гонорара. Усик согласился на эти условия. Позже британец предложил не включать в контракт проведение реванша.