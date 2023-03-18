Белал Мухаммад возмутился тем, что Ковингтон будет страховать бой Эдвардса с Усманом

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад высказался о том, что Колби Ковингтон будет страховать титульной поединок Леона Эдвардса и Камару Усмана на турнире UFC 286.

«Смешно, что Дана Уайт называет его вторым бойцом в нашей весовой категории. Этот «один из лучших бойцов в мире» боится выходить на бой с теми, кому может проиграть. Он принимает вызовы тех, кто проигрывает. На этом турнире у него была возможность подраться со мной. Я пытался получить бой с ним и не выдвигал каких-то сумасшедших требований. Мы говорили ещё в январе и выходит, что мне отказали только потому, что Ковингтон страхует чемпионский бой.

Это шутка какая-то. Этого парня пора убрать из рейтинга, он уже не хочет драться. Мы могли подраться и он бы по-прежнему был резервным бойцом на титульный поединок. Могли бы хорошо заработать, но Ковингтон — трус», — цитирует Мухаммада MMAJunkie.