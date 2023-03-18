Абдель-Азиз назвал сумму, за которую Ковингтон согласился страховать бой Эдвардса и Усмана

Али Абдель-Азиз, менеджер американского бойца полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белала Мухаммада, раскритиковал двукратного претендента на титул организации Колби Ковингтона за нежелание встречаться с его подопечным.

Так, функционер заявил, что Ковингтон, выступивший в качестве резервиста для поединка Леона Эдвардса и Камару Усмана, получит за это всего $ 25 тыс.

«Ты мог подраться с Белалом, но решил уложиться в вес, не выступать и получить $ 25 тысяч. Полная неуверенность в своих навыках», – написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Напомним, третий поединок Эдвардса и Усмана состоится уже сегодня, 18 марта, в Лондоне (Великобритания) и возглавит турнир UFC 286.

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