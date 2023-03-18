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«Я должен быть идеальным». Гэтжи объяснил, почему победит Физиева на UFC 286

«Я должен быть идеальным». Гэтжи объяснил, почему победит Физиева на UFC 286
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Джастин Гэтжи объяснил, почему, по его мнению, он одержит победу над Рафаэлем Физиевым. Напомним, поединок бойцов состоится в ночь с 18 на 19 марта в Лондоне (Великобритания) и возглавит турнир UFC 286.

«Нет никакого способа обойти его сильные стороны, в определённых аспектах у него сумасшедшие навыки. Однако я считаю, что смогу воспользоваться определёнными ситуациями, где нанесу больше урона. Я способен захватить контроль над дистанцией, но для этого мне нужно быть идеальным», – сказал Гэтжи на пресс-конференции.

Джастину Гэтжи 34 года. Боец дебютировал в сильнейшем промоушене мира в июле 2017 года. Гэтжи дважды сражался за чемпионский титул: в октябре 2020 года он проиграл удушающим приёмом россиянину Хабибу Нурмагомедову, а в мае 2022 года уступил бразильцу Чарльзу Оливейре.

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