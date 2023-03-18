Бивол: если бы не переехал в Россию, сейчас работал бы на рынке

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол высказался о роли переезда из Киргизии в Россию в своей спортивной судьбе.
«Мог бы я добиться того же, если бы не переехал? 99,9%, что этого не произошло бы. Если бы мои родители не приняли решение переехать в Россию. Думаю, возможно, сейчас тренировал в Кыргызстане. Может быть, машины бы продавал, покупал. А может, на рынке где-нибудь работал (смеётся).
В России меня отец отвёл в секцию бокса, и там я смог реализовывать свой потенциал благодаря поддержке российского спорта, благодаря российскому государству. Я попал в сборную Санкт-Петербурга, где мне оплачивали поездки, сборы… Потом я попал в сборную России», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу КТРК СПОРТ.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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