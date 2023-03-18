«Даже не перематывал». Бивол объяснил, почему не посмотрел целиком бой Бетербиева и Ярда

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол высказался о поединке обладателя титулов WBC, IBF и WBO, соотечественника Артура Бетербиева и британца Энтони Ярда, состоявшемся в конце января.

Напомним, поединок завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в восьмом раунде. Примечательно, что на момент остановки Ярд выигрывал у местных судей.

«Смотрел, наверное, с третьего раунда. А потом даже не перематывал, не анализировал. Потому что… Когда я узнаю, что переговоры ведутся, то посмотрю и этот бой, и предыдущий, спокойно изучу. А пока что не хочу тратить эмоции. Но то, что я увидел… Я понял что-то для себя», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу КТРК СПОРТ.