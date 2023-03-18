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Стрикленд: Дю Плесси – больший африканец, чем все остальные в UFC

Стрикленд: Дю Плесси – больший африканец, чем все остальные в UFC
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Американский боец UFC Шон Стрикленд, выступающий в среднем весе (до 84 кг), заступился за соседа по дивизиону, южноафриканца Дрикуса Дю Плесси, ранее публично раскритиковавшего именитых земляков Фрэнсиса Нганну, Исраэля Адесанью и Камару Усмана.

Напомним, ранее Дю Плесси заявил, что Нганну, Адесанья и Усман не являются африканскими чемпионами, поскольку живут и тренируются заграницей.

«Вам, засранцам, это не понравится, но я считаю, что Дрикус – больший африканец, чем весь остальной африканский ростер в UFC, проживающий в Америке. Следуя вашей логике, если вы не пузатый белый парень, тогда вы не американец. Этот засранец родился и живёт в Африке. Идиоты», – написал Стрикленд в социальных сетях.

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