«Он умён». Бёрнс объяснил, почему Ковингтон согласился стать резервистом на UFC 286

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразилец Гилберт Бёрнс прокомментировал новость о том, что американец Колби Ковингтон стал резервным бойцом для поединка между британцем Леоном Эдвардсом и нигерийцем Камару Усманом.
«Он умён, потому что в марте пройдёт год с тех пор, когда он дрался в последний раз. Он должен был что-то сделать. Он поступил умно, сделав себя резервистом. Не знаю, поступило ли ему предложение или он сделал это сам. По крайней мере, UFC не пнут его из рейтингов», – написал Бёрнс в социальных сетях.
Напомним, поединок Усмана и Эдвардса состоится 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания). Встреча станет для бойцов уже третьей. В декабре 2015 года на UFC on Fox 17 Усман победил единогласным судейским решением. Реванш состоялся в августе 2022 года, и Эдвардс, уступая на судейских записках на момент остановки, нокаутировал нигерийца менее чем за минуту до окончания боя.
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