Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он умён». Бёрнс объяснил, почему Ковингтон согласился стать резервистом на UFC 286

«Он умён». Бёрнс объяснил, почему Ковингтон согласился стать резервистом на UFC 286
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразилец Гилберт Бёрнс прокомментировал новость о том, что американец Колби Ковингтон стал резервным бойцом для поединка между британцем Леоном Эдвардсом и нигерийцем Камару Усманом.

«Он умён, потому что в марте пройдёт год с тех пор, когда он дрался в последний раз. Он должен был что-то сделать. Он поступил умно, сделав себя резервистом. Не знаю, поступило ли ему предложение или он сделал это сам. По крайней мере, UFC не пнут его из рейтингов», – написал Бёрнс в социальных сетях.

Напомним, поединок Усмана и Эдвардса состоится 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания). Встреча станет для бойцов уже третьей. В декабре 2015 года на UFC on Fox 17 Усман победил единогласным судейским решением. Реванш состоялся в августе 2022 года, и Эдвардс, уступая на судейских записках на момент остановки, нокаутировал нигерийца менее чем за минуту до окончания боя.

Новость по теме
Абдель-Азиз назвал сумму, за которую Ковингтон согласился страховать бой Эдвардса и Усмана
UFC 286: Усман вернёт пояс в Африку, а Физиев жёстко вырубит Гэтжи? LIVE UFC 286: Усман вернёт пояс в Африку, а Физиев жёстко вырубит Гэтжи? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023