Дмитрий Бивол рассказал, как настраивается на свои бои

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол рассказал, как настраивается на выступления.

«За два месяца тебе говорят, что будешь боксировать. Начинаешь настраиваться: «У меня вот такой соперник. Выиграю ли я его? Я должен выиграть, у него свои плюсы, минусы и у меня». И начинаешь подготавливать организм к работе.

Во время тренировочного процесса начинаешь настраивать себя на то, чтобы пробежать час. Бежишь и понимаешь, что пробежишь за 55 минут. И думаешь: «Если я сейчас не пробегу час, эти мысли будут меня подъедать перед боем… Нет, я пробегу ровно час. Тогда я скажу себе, что всё сделал. С чего тогда я должен проиграть?»

В последнюю неделю ты уже остаёшься с самим собой наедине. В субботу боксировать, сегодня понедельник. Что мне нужно поесть? Каждый день думаешь о своём организме, чтобы он чувствовал себя хорошо, чтобы тебя ничего не тревожило и никто не раздражал, не звонил, чтобы лишние разговоры не напрягали», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу КТРК СПОРТ.