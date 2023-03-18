Мокаев прокомментировал досрочную победу над Фильо

Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев прокомментировал победу над бразильцем Жафелом Фильо, поединок с которым состоялся сегодня, 18 марта, в рамках турнира UFC 286 в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Мокаев победил удушающим приёмом в третьем раунде, одержав четвёртую победу в сильнейшей организации мира и десятую – в карьере.

«Я пытался несколько раз задушить соперника. Очень тяжёлый оппонент. Но всё-таки он отстучал. Я молодой парень, для меня это четвёртая победа в UFC. Я и дальше собираюсь побеждать всех. Я стану самым лучшим бойцом на земле», – сказал Мокаев после выступления.

Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 286.