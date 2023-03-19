Экс-претендент: UFC долго игнорировали Леона Эдвардса, но его момент настал
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Бывший претендент на титул UFC, британец Дэн Харди высказался о предстоящем чемпионском поединке между соотечественником Леоном Эдвардсом и нигерийцем Камару Усманом, который состоится уже через несколько часов в Лондоне.
«UFC долго игнорировала Леона Эдвардса. Я помню, он сидел на пресс-конференции с Масвидалем и Тиллом и считал, что именно он должен был возглавить тот турнир. И на то были причины. Но имеем то, что имеем. Его момент настал.
Сейчас Леон на подъёме. Его имя повсюду на UFC 286, и всё, что ему нужно сделать, это снова победить Усмана. Легче сказать, чем сделать. Но я верю в него. Я поставил против него в прошлый раз, и это была ошибка. Я не повторю её», – сказал Харди в подкасте The MMA Hour.
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