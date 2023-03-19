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Аспиналл: Усман будет уважать Эдвардса после нокаута во втором бою

Аспиналл: Усман будет уважать Эдвардса после нокаута во втором бою
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Британский боец тяжёлого дивизиона (до 120 кг) UFC Том Аспиналл высказался о предстоящем чемпионском поединке между соотечественником Леоном Эдвардсом и нигерийцем Камару Усманом, который состоится уже через несколько часов в Лондоне (Великобритания).

«Исходя из того, что Леон сказал об усталости на высокогорье, где прошёл реванш… Он довольно уверенно выиграл первый раунд. Он провёл тейкдаун, оказался в положении сверху, а затем удержал контроль.

Позже у него начались проблемы, и он списал это на климат. Если это действительно так, то он способен победить. Никаких сомнений, Камару Усман будет считаться с Леоном после того, что произошло. Я в этом уверен», – сказал Аспиналл в подкасте The MMA Hour.

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