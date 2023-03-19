Аспиналл: Усман будет уважать Эдвардса после нокаута во втором бою
Поделиться
Британский боец тяжёлого дивизиона (до 120 кг) UFC Том Аспиналл высказался о предстоящем чемпионском поединке между соотечественником Леоном Эдвардсом и нигерийцем Камару Усманом, который состоится уже через несколько часов в Лондоне (Великобритания).
«Исходя из того, что Леон сказал об усталости на высокогорье, где прошёл реванш… Он довольно уверенно выиграл первый раунд. Он провёл тейкдаун, оказался в положении сверху, а затем удержал контроль.
Позже у него начались проблемы, и он списал это на климат. Если это действительно так, то он способен победить. Никаких сомнений, Камару Усман будет считаться с Леоном после того, что произошло. Я в этом уверен», – сказал Аспиналл в подкасте The MMA Hour.
Новость по темеМухаммед Мокаев одержал досрочную победу на UFC 286
Комментарии
- 19 марта 2023
-
00:57
-
00:47
-
00:19
-
00:05
-
00:01
- 18 марта 2023
-
23:00
-
22:49
-
22:38
-
21:47
-
21:42
-
21:08
-
20:26
-
20:13
-
20:07
-
19:28
-
18:31
-
18:18
-
17:47
-
17:24
-
17:06
-
15:52
-
15:26
-
14:45
-
14:35
-
14:21
-
13:38
-
13:22
-
12:32
-
11:53
-
11:42
-
10:48
-
10:11
-
09:32
-
09:18
-
08:50
Партнерский контент