Леон Эдварс победил Камару Усмана и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе
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Британский боец UFC Леон Эдвардс одержал победу в поединке с нигерийцем Камару Усманом и защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе.
Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47.
Камару Усман потерпел третье поражение в професисональных смешанных единоборствах в 23 побединках. На счету нигерийца 21 победа.
Леон Эдвардсодержал 21-ю победу в карьере. На его счету три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.
Ранее бойцы встречались уже дважды. В декабре 2015 года Усман победил единогласным судейским решением. Реванш состоялся в августе 2022 года, и Эдвардс, уступая на судейских карточках, нокаутировал соперника менее чем за минуту до окончания поединка.
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