Бой Физиева с Гэтжи признан лучшим боем вечера на UFC 286

В ночь с 18 на 19 марта в Лондоне (Великобритания) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 286.
В главном поединке турнира британский боец Леон Эдвардс одержал победу в поединке с нигерийцем Камару Усманом и защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе.
Бонусы за лучший бой вечера в размере $50 000 получили Рафаэль Физиев и американец Джастин Гэтжи. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Гэтжи. Для Гэтжи эта победа стала 24-й в профессиональной карьере. Что касается Физиева, то он потерпел второе поражение в 14 поединках.
Бонусы за лучшее выступление вечера получили два бойца: исландец Гуннар Нельсон, победивший Брайэна Барберену болевым приёмом на руку, и Джейк Хадли, одолевшего Малколма Гордона техническим нокаутом.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа
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