Эдвардс высказался о возможном бое с Ковингтоном и назвал предпочитаемого соперника

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс высказался о потенциальном поединке с Колби Ковингтоном за титул. Британец также заявил, что предпочитает бой с Хорхе Масвидалем.
После боя президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим соперником Эдвардса станет Колби Ковингтон.
«Ковингтон не дрался полтора или два года. Пусть возвращается в Майами. На самом деле не понимаю, в чём смысл. Он не дрался, отсиживался, не будучи травмированным. Не понимаю, как он проскользнул, когда в дивизионе есть бойцы, которые активно и регулярно бились. Если Масвидаль сможет побить Бёрнса, то с точки зрения прибыли было бы логичнее подраться с ним. Я его терпеть не могу, и у меня есть должок. Так что, если он начнёт просить о титульном бое, я могу дать ему эту возможность», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.
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