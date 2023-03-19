Бой Шавката Рахмонова и Белала Мухаммада — в разработке

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт сообщил, что казахстанский непобеждённый боец Шавкат Рахмонов проведёт свой следующий поединок с Белалом Мухаммадом.

«Что дальше для Белала? Да, он подерётся с Рахмоновым. Мы работаем над этим боем», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Белал Мухаммад свой последний поединок провёл на турнире UFC 280 в октябре прошлого года и выиграл техническим нокаутом у Шона Брэди. Всего у Мухаммада 22 победы и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся. Боец идёт на серии из восьми побед.

Шавкат Рахмонов выиграл все 17 поединков в ММА. В последнем поединке казахстанский боец удушающим приёмом в стойке выиграл у Джеффа Нила.