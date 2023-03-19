«Кто ещё делал подобное?» Мокаев сравнил себя с Джоном Джонсом

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, прокомментировал свою третью досрочную победу в рамках американского промоушена.

На турнире UFC 286 Мокаев встречался с дебютантом промоушена бразильским бойцом Джафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде.

«Мне хотелось закончить этот бой досрочно. За 12 месяцев в UFC я подрался уже четыре раза, и мне 22 года. После этой победы я войду в топ-10 дивизиона. Я не знаю, кто ещё, кроме Джона Джонса, делал подобное», — сказал Мокаев после боя.

На счету Мухаммада Мокаева десять побед в десяти поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В UFC рекорд бойца составляет 4-0, при этом три победы были одержаны досрочно.