«Добро пожаловать в бокс». Дана Уайт высмеял проблемы с организацией боя Усика и Фьюри

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт прокомментировал проблемы с организацией боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Бой Усика и Фьюри ещё не подтверждён официально? Что же, добро пожаловать в бокс, ребята. Именно так этот спорт и работает. Большие бои организовать невозможно, а если и удаётся, то слишком поздно. Этим UFC отличается от бокса. Здесь мы делаем всё, чтобы большие поединки не срывались», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что поединок между двумя непобеждёнными боксёрами Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может пройти 29 апреля в Лондоне. Представители украинца сообщили, что если бой не состоится в назначенную дату, то они перейдут к другому сопернику.