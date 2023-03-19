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Ковингтон: не увидел ничего особенного от Эдвардса, ему немного помогло домашнее судейство

Ковингтон: не увидел ничего особенного от Эдвардса, ему немного помогло домашнее судейство
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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон поделился ожиданиями от возможного титульного поединка с чемпионом полусредней весовой категории Леоном Эдвардсом.

«Я не увидел ничего особенного. Вижу просто парня, который больше не голоден. Получил титул, заработал деньги и спустил их. Конечно, ему немного помогло домашнее судейство. Теперь пришло время посмотреть на настоящего чемпиона и любимого бойца Дональда Трампа. Леон хорош, когда против него старомодные бойцы. У него есть хай-кик левой ногой и левая рука, это любимый приём.

Сейчас ему предстоит встретиться лицом к лицу со мной. Я собираюсь прикончить его на своей родной земле, в Америке. Надеюсь, этот бой состоится на Международной бойцовской неделе в июле», — приводит слова Ковингтона MMAJunkie.

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