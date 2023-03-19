Гэтжи: я зайду на ещё одну чемпионскую гонку. Хочу реванш с Оливейрой или Порье

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, заявил, что готов ещё раз побороться за чемпионский титул промоушена.
«Я зайду на ещё одну чемпионскую гонку, но не буду оставаться слишком долго в этой игре. Кого я бы хотел получить в соперники? Сейчас хотелось бы подраться с проигравшим в паре Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша. В целом мне нравится Дариуш, не очень хочется с ним драться. А вот с Оливейрой в нашем последнем бою я дрался как последний идиот. Мне бы хотелось получить реванш. Бой с Дастином Порье тоже возможен», — сказал Гэтжи на пресс-конференции после боя.
В соглавном событии турнира UFC 286, который состоялся в Лондоне 18 марта, Джастин Гэтжи выиграл у Рафаэля Физиева решением большинства судей.
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