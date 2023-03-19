Гаджиев: после поражения Физиева как-то даже неловко было

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение Рафаэля Физиева от Джастина Гэтжи на турнире UFC 286.

Джастин Гэтжи выиграл у Физиева решением большинства судей.

«Я думал, что сейчас Физиев одержит победу и будет претендовать на пояс. И было как-то даже неловко, потому что Рафаэль — наш, постсоветского пространства, если бы он качал этот поединок за титул, то затрагивал бы Ислама Махачева, но этого не произойдёт.

Будет ли Гэтжи идти за поясом? Мне кажется, Исламу вообще не интересны бои с теми, кого уже однажды побил Хабиб. Эта команда его уже сделала, поэтому не считаю, что история с Гэтжи будет интересна в контексте титульного боя», — сказал Гаджиев в видео на своём YouTube-канале.