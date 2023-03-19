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Россиянки Екатерина Пальцева и Людмила Воронцова проиграли на чемпионате мира по боксу

Россиянки Екатерина Пальцева и Людмила Воронцова проиграли на чемпионате мира по боксу
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Сегодня, 19 марта, проходит четвёртый соревновательный день женского чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели (Индия).

В четвёртый день соревнований на турнире выступали две россиянки — Екатерина Пальцева и Людмила Воронцова.

Пальцева, выступающая в весовой категории до 50 килограммов, встречалась с итальянкой Джорданой Соррентино. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Соррентино раздельным решением судей.

Воронцова выступает в весе до 57 килограммов. Российская спортсменка встречалась с француженкой Аминой Зидани и также проиграла раздельным решением судей по итогам трёх раундов.

Таким образом, Пальцева и Воронцова не смогли выйти в 1/8 финала турнира.

Женский чемпионат мира по боксу проходит с 15 по 31 марта.

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