Россиянки Екатерина Пальцева и Людмила Воронцова проиграли на чемпионате мира по боксу

Сегодня, 19 марта, проходит четвёртый соревновательный день женского чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели (Индия).

В четвёртый день соревнований на турнире выступали две россиянки — Екатерина Пальцева и Людмила Воронцова.

Пальцева, выступающая в весовой категории до 50 килограммов, встречалась с итальянкой Джорданой Соррентино. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Соррентино раздельным решением судей.

Воронцова выступает в весе до 57 килограммов. Российская спортсменка встречалась с француженкой Аминой Зидани и также проиграла раздельным решением судей по итогам трёх раундов.

Таким образом, Пальцева и Воронцова не смогли выйти в 1/8 финала турнира.

Женский чемпионат мира по боксу проходит с 15 по 31 марта.