Россиянки Екатерина Пальцева и Людмила Воронцова проиграли на чемпионате мира по боксу
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Сегодня, 19 марта, проходит четвёртый соревновательный день женского чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели (Индия).
В четвёртый день соревнований на турнире выступали две россиянки — Екатерина Пальцева и Людмила Воронцова.
Пальцева, выступающая в весовой категории до 50 килограммов, встречалась с итальянкой Джорданой Соррентино. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Соррентино раздельным решением судей.
Воронцова выступает в весе до 57 килограммов. Российская спортсменка встречалась с француженкой Аминой Зидани и также проиграла раздельным решением судей по итогам трёх раундов.
Таким образом, Пальцева и Воронцова не смогли выйти в 1/8 финала турнира.
Женский чемпионат мира по боксу проходит с 15 по 31 марта.
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