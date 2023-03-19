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Кевин Ли сообщил, что может провести реванш с Тони Фергюсоном на турнире UFC 290

Кевин Ли сообщил, что может провести реванш с Тони Фергюсоном на турнире UFC 290
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Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Кевин Ли заявил, что может провести бой с Тони Фергюсоном.

Кевин Ли отсутствовал в UFC около двух лет и в феврале этого года подписал новый контракт с промоушеном.

«Похоже, мы будем драться с Тони Фергюсоном. Многие хотели бы увидеть этот реванш. Отличный бой для Тони, отличный бой для меня, отличный бой для UFC. Насколько мне известно, мы можем сделать это на Международной неделе боёв на UFC 290», — сообщил Ли в интервью Helen Yee Sports.

Напомним, в 2017 году Ли уже встречался с Фергюсоном в поединке за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе. Фергюсон одержал победу удушающим приёмом.

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