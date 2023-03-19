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Тренер сборной Австралии — о допуске россиян на женский ЧМ: мы остаёмся вне политики

Тренер сборной Австралии — о допуске россиян на женский ЧМ: мы остаёмся вне политики
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Главный тренер сборной Австралии по боксу Сантьяго Ньева прокомментировал допуск российских спортсменов на женский чемпионат мира, который в настоящий момент проходит в Нью-Дели (Индия).

«Мы здесь, чтобы соревноваться. У меня не было причин против того, чтобы приехать сюда. Мы остаёмся вне политики. И мы сосредоточились на том, чтобы приехать и показать хорошие результаты. Происходящие вещи — это не то, о чём нам пришлось задумываться.

Мы хорошо стартовали, выиграв в шести поединках из семи и побив нескольких сильных спортсменок. У нас было два очень непростых поединка с Россией, в которых мы одержали победы. Сейчас мы довольны. Знаем, впереди ещё долгий путь, но всегда приятно хорошо начать», – приводит слова Ньевы Inside The Games.

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