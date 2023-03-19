«В те времена сражались 15 раундов». Карл Фроч назвал величайшего боксёра в истории

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч назвал, по его мнению, величайшего боксёра в истории.

«Шугар Рэй Робинсон… Что за боец! В своё время бои длились 15 раундов, у боксёров были маленькие перчатки, а рефери не останавливал поединки, даже если кто-то уже висел на канатах. Вам будут сносить голову до тех пор, пока вы не окажетесь на полу… безжалостно. Трудно сравнить подобное с нашими днями.

Если говорить о нынешних бойцах, то я бы назвал Флойда Мейвезера. Он считается едва ли не лучшим. Ушёл непобеждённым после 50 боёв. Стоит вспомнить и Роя Джонса. Из-за того, как он дрался. Его скорость, точность… Мне кажется, это единственный боец, который мог не пропустить ни одного удара за раунд», – сказал Фроч в рамках выпуска своего YouTube-канала.

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