Де ла Хойя: Канело уже сформировался как боец. Вот почему он никогда не побьёт Бивола

Оскар де ла Хойя, бывший промоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях, мексиканца Сауля Альвареса, высказался о его потенциальном реванше с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.

«Послушайте, стили делают бои. И я всегда говорил, что стиль Канело никогда не побьёт стиль Бивола. Если бы Канело ещё на заре карьеры начал обучаться тому, как справляться со стилем Бивола, вы бы могли дать ему шанс. Но он уже сформировался и совершенно точно не изменится.

Поговорка гласит: «Старого пса не научить новым трюкам». Канело уже перевалило за 30 лет, слишком поздно учиться, чтобы приобрести достаточные знания для победы над Биволом», – сказал де ла Хойя в интервью DAZN.

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