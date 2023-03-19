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Майкл Чендлер прокомментировал бой Гэтжи и Физиева на UFC 286

Майкл Чендлер прокомментировал бой Гэтжи и Физиева на UFC 286
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Майкл Чендлер прокомментировал поединок соседей по дивизиону Джастина Гэтжи и Рафаэля Физиева, состоявшийся сегодня, 19 марта, на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Гэтжи победил раздельным судейским решением, нанеся Физиеву второе поражение в сильнейшей организации мира.

«Гэтжи и Физиев зашли так далеко… Всё получилось так, как мы и ожидали!» – написал Чендлер в социальных сетях.

После победы на UFC 286 Гэтжи заявил, что хотел бы провести реванш с соотечественником Дастином Порье или бразильцем Чарльзом Оливейрой. Обоим американец проиграл досрочно, Порье – в апреле 2018 года, Оливейре – в мае 2022-го.

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