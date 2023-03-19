Рамазан Исмаилов оценил шансы Царукяна в бою с Гэтжи

Рамазан Исмаилов, тренер и брат известного российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, высказался о потенциальном поединке легковесов UFC, россиянина Армана Царукяна и американца Джастина Гэтжи.

«Ударник Конор Макгрегор в борьбе показал больше, чем Гэтжи в плане защиты. С профильными бойцами, которые ставят на вольную борьбу, у него нет шансов. Может, ошибаюсь. Может, он именно в день встречи с Хабибом Нурмагомедовым себя не проявил. Возможно, он может лучше. Думаю, что Арман Царукян выиграет у американца. У него хорошие переводы и Гэтжи не сможет отзащищаться», – приводит слова Исмаилова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в декабре на турнире UFC Fight Night 216, Царукян победил единогласным судейским решением казахстанца Дамира Исмагулова, закрыв поражение от поляка Матеуша Гамрота.