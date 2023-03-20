Леон Эдвардс высказался о возможности четвёртого боя с Камару Усманом

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс, комментируя победу в трилогии с Камару Усманом на турнире UFC 286, высказался о возможности четвёртого поединка с нигерийцем.

Напомним, Эдвардс победил раздельным судейским решением, нанеся Усману третье поражение в карьере.

«Я желаю Камару успехов, куда бы он дальше ни пошёл. У нас никогда не было конфликта, мы просто считали себя лучшими. Вы слышали, что он сказал после поединка. И я с ним согласен. У нас непростая работа, и я желаю ему удачи.

Состоится ли ещё один поединок? Не думаю. Мы встречались уже трижды, и я хотел бы продвинуть свою карьеру. Вот почему я нацелен на другие бои», – сказал Эдвардс на послематчевой пресс-конференции.